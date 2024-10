Giulia Manfrini stava facendo surf al largo delle coste indonesiane quando è stata attaccata da un pesce spada che le ha tolto la vita. IMAGO/ZUMA Press

Giulia Manfrini è morta dopo un incidente di surf in Indonesia quando è stata attaccata da un pesce spada. L'animale le ha inferto ferite mortali. La 36enne è deceduta sul posto.

Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer italiana Giulia Manfrini è stata attaccata e ferita mortalmente da un pesce spada mentre faceva surf in Indonesia.

L'incidente è avvenuto al largo delle isole Mentawai, dove il marlin le ha trafitto il petto, provocandole una ferita fatale.

Nel mondo dei surfisti così come in Italia c'è grande costernazione per la sua scomparsa.

La salma della ragazza sarà rimpatriata nel suo Paese per essere sepolta. Mostra di più

L'influencer e surfista italiana Giulia Manfrini è morta in Indonesia. La trentaseienne è stata attaccata e ferita mortalmente da un pesce spada mentre faceva surf. Secondo quanto riportato da diversi media, il pesce le ha trapassato il petto.

L'animale ha lasciato una ferita profonda cinque centimetri sul lato sinistro della parte superiore del corpo.

Due suoi amici, testimoni oculari, affermano di aver visto il pesce spada saltare fuori dall'acqua e colpire Manfrini, che non ha avuto scampo. L'incidente è avvenuto al largo delle isole Mentawai.

Malgrado l'importante ferita la ragazza ha ancora avuto la forza di chiedere aiuto ai due amici presenti, i quali le hanno prestato i primi soccorsi e l'hanno trasportata al centro medico Pei Pei Pasakiat Taileleu, dove però non è stato possibile salvargli la vita.

Profondo cordoglio nel mondo degli specialisti

Come riportano diversi media italiani, in particolare il «Corriere della Sera», la morte di Manfrini, laureata in giurisprudenza, istruttrice di apnea, campionessa di snowboard, influencer e socia di un’agenzia di viaggi per appassionati di surf e montagna, ha scosso gli amici sparsi in tutto il mondo, dal Portogallo, dove era andata a vivere nel 2023, all’Australia, passando per Spagna e Maldive.

La morte di Giulia Manfrini ha suscitato grande sgomento pure in Italia. Il sindaco della sua città natale, Venaria, in provincia di Torino, ha espresso le sue condoglianze su Instagram e ha definito la morte «incredibile».

«Cara, forte e incredibile Giulia, non doveva accadere una cosa così - scrive Mary -. Ti porteremo sempre nel cuore. Continua a surfare nell’immensità».

La salma di Manfrini sarà ora trasferita in Italia per essere sepolta nel suo Paese.