Taylor Swift

La cantante ha donato la maxi somma di denaro alle persone che hanno subito gravi danni a causa dei recenti tornado.

Taylor Swift devolve 1 milione di dollari a sostegno delle persone che hanno subito i gravi effetti dei recenti tornado nel Tennessee. Vari eventi catastrofici hanno messo in ginocchio lo stato americano la scorsa settimana, uccidendo almeno sei persone e provocando gravissimi danni a edifici e abitazioni.

In risposte alle devastazioni, la 33enne star ha devoluto ben 1 milione di dollari al Tennessee Emergency Response Fund at the Community Foundation of Middle Tennessee. Il CEO della fondazione ha confermato il contributo di Taylor, che servirà ad aiutare molti residenti con cibo, acqua potabile e case provvisorie.

Swift aveva già donato 1 milione di dollari al Middle Tennessee Emergency Response Fund nel 2020 per sostenere le vittime dei tornado. «Nashville è casa mia e il fatto che molte persone abbiano perso le loro case e molto altro nel Middle Tennessee è devastante per me», aveva scritto su Instagram la cantante all’epoca.

Taylor è nata in Pennsylvania, ma si è trasferita da adolescente con la famiglia a Nashville, dove è iniziata la sua carriera da musicista. La popstar ha varie proprietà nel Tennessee, dove attualmente vota.

Conosciuta anche per la sua generosità, Taylor ha aiutato vari banchi alimentari a ogni città visitata durante il suo colossale Eras Tour.

Covermedia