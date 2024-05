Tiffany Haddish ha ammesso di essersi stupita per l'attenzione mediatica ricevuta in seguito al suo scontro con la legge (foto d'archivio). IMAGO/UPI Photo

Tiffany Haddish è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza lo scorso novembre. In episodio del podcast «WTF» with Marc Maron, l'attrice comica ha confessato che l'arresto le ha fatto prendere coscienza di quanto fosse famosa.

Tiffany Haddish è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. È accaduto quando l'attrice de «Il viaggio delle ragazze» è stata trovata addormentata al volante della sua auto male parcheggiata a Beverly Hills, lo scorso novembre, quasi due anni dopo un episodio simile ad Atlanta, in Georgia.

Durante un'intervista sul podcast «WTF» with Marc Maron, la Haddish ha ammesso di essersi stupita per l'attenzione mediatica ricevuta in seguito al suo scontro con la legge.

«Mi ci è voluto del tempo per capire quanto fossi famosa... Non me ne sono resa conto fino al secondo arresto. Mi sono detta: "Oh, cavolo"», ha confessato la comica ai microfoni dello show.

«Quando sono tornata a casa dopo essere stata in prigione, ho realizzato quanto fossi nota... Era sulle notizie coreane, su quelle spagnole, ovunque. Mi sono detta: "Oh, ora non possono più negare la mia fama internazionale"».

«Ho scoperto quanto le persone si interessino a me?»

Scherzando, nel corso della sua intervista, per vedere quanto dominasse i risultati di ricerca, la 44enne ha chiesto a Maron di cercare su Google «famosa donna nera arrestata per guida in stato di ebbrezza»: «Risultato immediato: solo io e Josephine Baker».

Ricordando la reazione al suo secondo arresto, la protagonista di «La scuola serale» ha aggiunto: «I miei fan mi chiedevano: "Hai rovinato la carriera?" e io rispondevo: "Ho davvero distrutto la mia carriera... oppure ho scoperto quanto le persone si interessino a me, quanto io sia rilevante?"».

A febbraio la Haddish è stata processata per guida pericolosa, ma l'accusa di guida in stato di ebbrezza è stata ritirata. Dopo l'arresto in California, il giudice nel caso avvenuto in Georgia le ha ordinato di sottoporsi a regolari test antidroga e alcolici, e da allora l'attrice è rimasta sobria.

