Tiziano Ferro premiato al The Italian Tv Festival di Los Angeles

Tiziano Ferro

ITTV è un hub nato con l'intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione audiovisiva italiana creando un collegamento con l'Industry americana.

Tiziano Ferro sta facendo incetta di premi anche oltreoceano.

L'ultimo riconoscimento intascato dal cantante di Latina è stato in occasione del ITTV – The Italian Tv Festival di Los Angeles, in cui il cantante ha ricevuto la scultura «Hand...the winner is» di Fidia Falaschetti per il documentario «Ferro».

«Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles», ha dichiarato Tiziano Ferro secondo Adnkronos.

«Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashād, che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio marito».

Ferro ha definito l'ITTV Award «un premio estremamente importante» e non sono mancati i riferimenti al Ddl Zan.

«La gente – ha spiegato l'artista – mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: «l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo, costruisce un Paese migliore"».

Covermedia