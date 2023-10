Taylor Swift Keystone

Dai riflettori dell'Eras Tour al terreno di guerra. Una guardia del corpo di Taylor Swift ha lasciato gli Stati Uniti per unirsi alle forze armate israeliane nella lotta contro Hamas. Lo riporta Variety.

L'uomo, che ha preferito restare anonimo, ha detto di essere cresciuto in un kibbutz per poi trasferirsi negli Stati Uniti per motivi di lavoro.

«Ho lasciato una vita meravigliosa negli Stati Uniti – ha dichiarato -. Avevo un lavoro straordinario che adoravo, grandi amici che consideravo la mia famiglia e una casa davvero comoda. Nessuno mi ha obbligato a venire in Israele, ma non riuscivo a stare a guardare mentre le famiglie vengono massacrate e bruciate vive nelle loro case».

La scorsa estate, la guardia del corpo della Swift era diventato virale su social media. I fan avevano commentato per il modo attento in cui proteggeva la popstar. Al momento l'artista non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sul conflitto tra Israele e Hamas.

