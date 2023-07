Una nuova foto di Leni Klum sui social fa scalpore

Leni Klum, figlia della modella Heidi Klum. (KEYSTONE/DPA/Britta Pedersen) KEYSTONE

L'ha fatto di nuovo, o meglio... non l'ha fatto. Cosa? Proteggersi dal sole mettendo la crema solare. Per Leni Klum dev'essere una cosa che proprio non le piace fare. Non è infatti la prima volta che pubblica una foto delle sue scottature.

Hai fretta? blue News riassume per te A Leni Klum piace la pelle scura ed è disposta ad accettare le scottature solari per questo.

La 19enne, figlia della modella Heidi Klum, pubblica per l'ennesima volta una foto con la pelle rossa come un peperone. Mostra di più

Leni Klum mostra ancora una volta le sue scottature su Instagram. Mentre l'ultima volta erano state colpite la zona del décolleté e anche la pancia, come ha rivelato in bikini su un lettino, ora è stata la volt del fondoschiena, come si può vedere nella sua Story su Instagram.

Martedì ha postato una foto di sé stessa sdraiata su un letto in perizoma con la schiena rosso fuoco.

Ma la 19enne non mostra grandi rimorsi. Si è limitata a scrivere come commento alla foto un banale «evidentemente non ho usato abbastanza crema solare».

In ogni caso, l'intuizione di proteggere la pelle è decisamente arrivata troppo tardi.

Leni Klum si mostra in perizoma e scottature nella sua storia di Instagram. Instagram.com/leniklum/

La scottatura non è andata giù

Esattamente un anno fa, il suo commento sulla bruciatura del décolleté era stata invece questa: «Un po' più che baciata dal sole». I suoi follower si sono molto arrabbiati per la scottatura, come ha riferito il «Bunte». Si tratta di un «cattivo modello» e mettono in guardia dal rischio di cancro alla pelle.

«I danni alla pelle non si verificano solo con le scottature solari. Già ai primi segni di arrossamento, il livello massimo tollerabile di luce UV è ampiamente superato. Dopo ogni esposizione eccessiva, fin dall'infanzia, rimangono cellule danneggiate. Le scottature solari in giovane età aumentano il rischio di cancro della pelle di due o tre volte. In breve: troppe radiazioni UV aumentano il rischio di cancro della pelle. Ecco perché conviene non bruciarsi e proteggersi sempre», afferma la Lega contro il cancro.

Le scottature solari non hanno nulla a che vedere con la sensualità. Si può solo sperare che altre giovani ragazze non salgano sul carro dei vincitori e che la pelle bruciata diventi una tendenza.