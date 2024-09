Valeria Graci

La comica ha parlato per la prima volta del disturbo di cui soffre suo figlio Pierluigi.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Valeria Graci parla per la prima volta del disturbo di cui soffre suo figlio Pierluigi, ossia del Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA).

Ed è l'attrice e conduttrice, che oggi è single, a occuparsi completamente del ragazzo.

I DSA sono disturbi del neuro-sviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente e che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione. Mostra di più

«Lo abbiamo scoperto un paio d'anni fa per caso io e il medico – ha spiegato l'attrice e conduttrice – A scuola non se n'è accorto nessuno. I professori possono fare davvero la differenza per i ragazzi».

È Valeria, che oggi è single, a occuparsi completamente del ragazzo: «Sono una mamma che cresce un figlio da sola con l'aiuto dei nonni, delle amiche, della famiglia. Ma comunque da sola perché sono una madre separata, come tantissime altre, e quindi l'unico uomo della mia vita è proprio mio figlio».

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) sono disturbi del neuro-sviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente e che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione.

Sono classificati in base alla difficoltà specifica che comportano e si dividono in dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia.

Covermedia