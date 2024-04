Victoria Beckham

L’ex Spice Girl ricorda con una foto di repertorio lo stilista, scomparso venerdì a 83 anni.

Covermedia

Victoria Beckham è tra le tante celebrità che hanno ricordato Roberto Cavalli, a poche ore dalla sua scomparsa.

Lo stilista si è spento venerdì all’età di 83 anni nella sua casa di Firenze dopo una lunga malattia.

L’ex Spice Girl ha offerto un sentito tributo a Cavalli in una story su Instagram attraverso una foto di repertorio, in cui tiene per mano lo stilista.

«Sono così dispiaciuta per la triste notizia della morte di Roberto. Sarà per sempre un’icona», ha scritto Victoria.

A ricordarlo anche le ex bandmate delle Destiny’s Child, Kelly Rowland e Michelle Williams. Le due, insieme alla loro ex compagna Beyoncé, hanno spesso indossato abiti griffati Cavalli nel corso delle loro carriere.

«Mr Cavalli, grazie per il tuo talento e la tua creatività e per essere sempre stato così incredibilmente gentile. Mi hai fatto sentire sexy e forte, ci mancherai tanto», ha scritto Kelly.

A ricordarlo via social anche Eva Longoria, Lindsay Lohan e Cindy Crawford.

