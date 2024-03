Whoopi Goldberg

L’attrice Premio Oscar aggiorna i fan sullo stato di lavorazione del nuovo sequel della commedia, in stand-by da alcuni anni.

Covermedia

«Sister Act 3» si farà, parola di Whoopi Goldberg.

L’attrice, che ha interpretato Deloris Van Cartier nel 1992 in «Sister Act – Una svitata in abito da suora» e nel sequel del 1993 «Sister Act 2 – Più svitata che mai», ha dichiarato che l'idea di realizzare il terzo film non è stata accantonata.

«È in arrivo! Sta prendendo forma», ha detto a People. «Loro (la produzione) non hanno detto: «Tu e questo film siete superati!»».

«Stiamo ancora scrivendo la sceneggiatura», ha aggiunto la star.

Nel dicembre 2020, Whoopi aveva annunciato il ritorno nei panni di Deloris in un nuovo film da lei prodotto al fianco di Tyler Perry.

Alla domanda se sia coinvolta nella stesura della sceneggiatura, l’attrice Premio Oscar ha risposto: «Sì e no… è difficile fare tutto. Mi piace pensare che posso farlo, ma poi capisco che non riesco a fare tante cose contemporaneamente, come vorrei fare».

«Whoopi vuole davvero fare questo film»

Goldberg interpretava nella commedia una cantante finita sotto protezione dopo aver assistito a un omicidio. Assumerà una nuova identità all’interno del Convento Santa Caterina di San Francisco, nei panni di Suor Maria Claretta.

In entrambi i film erano presenti Maggie Smith e Kathy Najimy.

Tyler, in una precedente intervista, aveva così commentato i continui rinvii delle riprese di «Sister Act 3»: «Sono un po’ infastidito per tutto il tempo che mi sta prendendo. Ci sta volendo davvero tanto. Ho praticamente fatto altri quattro film da quando abbiamo cominciato a parlarne», ha detto a febbraio.

«La Disney è un'azienda enorme e meravigliosa, ma voglio davvero fare questo film e Whoopi vuole davvero fare questo film».

