Will Smith, l’ex assistente sgancia la bomba: «Faceva sesso con un collega»

Will Smith

L'ex tuttofare dell’attore ha rilasciato un’intervista shock: «È gay».

Will Smith beccato a fare sesso con il collega Duane Martin: è questo il racconto diffuso dall’ex assistente personale dell’attore premio Oscar intervistato da Tasha K. Bilal.

Secondo Brother Bilal, ex tuttofare di Smith, i due attori che recitavano insieme nella popolare serie tv «Willy, il principe di Bel Air», hanno consumato il rapporto sessuale in un camerino.

«Ricordo benissimo la scena, ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in «Willy, il principe di Bel Air», ed è stato allora che l'ho visto fare sesso con Will. Erano su un divano e io mi sono imbattuto in tutto questo per caso».

Ma non solo: Bilal rilancia e commenta la separazione di Will Smith da Jada Pinkett Smith.

«Se una donna è abituata a certe dimensioni, non puoi pensare di soddisfarla con ciò che tutti definiscono un «mignolo»».

Immediata la controffensiva dell’attore che minaccia di intraprendere un'azione legale per diffamazione.

Covermedia