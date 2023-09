Woody Allen

Al Cinema Quattro Fontane, il regista ha anticipato i temi del suo nuovo film, in uscita a dicembre.

Woody Allen ha presentato il suo nuovo film «Coup de chance», in anteprima a Roma.

La pellicola in lingua francese parla dell’importante ruolo giocato nelle nostre vite dal caso e della fortuna; così come accade nelle vite di Fanny e Jean, i protagonisti del lungometraggio: sono due giovani sposi, vivono in un lussuoso appartamento in un elegante quartiere di Parigi e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Tuttavia quando Fanny si imbatte in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa e il suo matrimonio comincia a vacillare.

Ospite al Cinema Quattro Fontane, il regista ha incontrato il pubblico romano e partecipato a un dibattito con Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna e Presidente della Festa del Cinema di Roma.

Parlando del suo rapporto con la fortuna, Allen ha raccontato: «Posso dire che sono stato fortunato per tutta la mia vita. Sono nato in una buona famiglia, ho avuto genitori amorevoli e attenti, e ho sempre goduto di buona salute. Tra qualche mese compirò 88 anni, e non sono mai stato ricoverato in ospedale.»

«Sono stato fortunato anche nelle mie scelte professionali. Certamente, ho avuto talento, ma solo fino a un certo punto. Il talento da solo non basta. Tutto sommato, forse è meglio essere fortunati piuttosto che bravi».

Il film arriverà nelle sale il 6 dicembre.

Covermedia