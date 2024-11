Young Thug, vero nome Jeffery Williams, in tribunale ad Atlanta nel dicembre 2022. Keystone

Il rapper Young Thug si è dichiarato colpevole di coinvolgimento in una banda criminale e di accuse legate a droga e armi da fuoco: è quanto risulta dai registri del carcere della contea di Fulton, in Georgia, dove era rinchiuso. Il patteggiamento gli ha evitato 40 anni di carcere, ma dovrà scontare un periodo di libertà vigilata di 15 anni con condizioni severe.

Il rapper statunitense Young Thug si è dichiarato colpevole in un processo penale per crimini commessi in gruppo e possesso di armi e ha ricevuto una condanna a 40 anni, che non dovrà però scontare grazie a un accordo.

È invece soggetto a un periodo di libertà vigilata di 15 anni con condizioni severe, tra cui il divieto di vivere ad Atlanta per dieci anni e il divieto di usare armi e droghe.

Young Thug, cofondatore della gang Young Slime Life, è apparso pentito in tribunale e intende lanciare un messaggio positivo con le sue canzoni. Mostra di più

Il rapper statunitense Young Thug (33 anni) si è dichiarato colpevole di diversi capi d'accusa in un processo penale in corso per presunti reati di gruppo.

Il processo contro il vincitore di un Grammy Award, iniziato lo scorso anno, si è così concluso a sorpresa.

Il giudice di Atlanta, nello Stato americano della Georgia, ha condannato il cantante, arrestato nel 2022, a 40 anni di carcere, che non dovrà però scontare in cambio della sua dichiarazione di colpevolezza e tenendo conto del tempo già trascorso in prigione.

Per un periodo di libertà vigilata di 15 anni, il rapper dovrà attenersi a condizioni severe, stare lontano da armi, bande e droghe e non potrà vivere nella sua città natale, Atlanta, per dieci anni.

L'ufficio del pubblico ministero aveva chiesto una lunga pena detentiva.

Young Thug avrebbe co-fondato una gang

Il rapper, il cui vero nome è Jeffery Williams, è stato arrestato ad Atlanta nel 2022. Lui e altre persone sono state accusate, tra l'altro, di coinvolgimento in una gang.

Secondo l'ufficio del pubblico ministero, Young Thug sarebbe un co-fondatore della gang Young Slime Life di Atlanta. YSL è anche uno dei nomi della sua etichetta musicale.

Business is Business. pic.twitter.com/dmam2bdOXj — Young Thug ひ (@youngthug) June 23, 2023

Il musicista ha inizialmente negato le accuse, ma ora si è dichiarato colpevole di aver partecipato ad attività criminali di una gang di strada e di aver posseduto armi.

In tribunale si è mostrato pentito. Dice d'aver imparato dai suoi errori e ora vuole mandare un messaggio corrispondente con le sue canzoni. Il giudice lo ha ammonito a essere un modello per i giovani.

Come parte delle sue condizioni, dovrà anche svolgere attività sociali.

Young Thug ha iniziato la sua carriera musicale nel 2011 ed è diventato rapidamente un nome importante nella scena oltre la metropoli statunitense di Atlanta.

Il suo album «Punk», del 2021, ha raggiunto velocemente la vetta delle classifiche statunitensi. Nel 2019 ha vinto un Grammy per la sua collaborazione alla canzone di successo «This Is America» di Childish Gambino.