Trionfo

La terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini, quella di Innsbruck, ha visto il trionfo di Jan Hoerl davanti al pubblico di casa.

In una prova che è stata rischio annullamento sul più bello (mancavano 9 atleti) a causa del vento, l’austriaco ha vinto con il punteggio di 267,5 punti, quasi 10 lunghezze in più di Ryoyu Kobayashi, nuovo leader della generale. Gregor Deschwanden non è riuscito ad andare oltre la 24a posizione e 212,8 punti totali. E' invece uscito nel turno di qualificazione Simon Ammann, accoppiato con l’austriaco Michael Hayboeck.

Swisstxt