Marco Odermatt KEY

I protagonisti del Circo Bianco dovranno farsi bastare la prova di mercoledì, in cui ha brillato Niels Hintermann.

Come previsto, dopo che già giovedì non si era potuto testare nuovamente il tracciato della Gran Becca, gli organizzatori sono stati costretti ad annullare a causa del maltempo il terzo e ultimo allenamento in vista delle due discese libere di Coppa del Mondo previste nel weekend a Zermatt/Cervinia.

Swisstxt