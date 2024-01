Cyril Faehndrich freshfocus

Grandissima prestazione di Cyril Faehndrich in Val di Fiemme, dove il rossocrociato ha conquistato il primo podio della sua carriera in Coppa del Mondo.

Nella 15km a tecnica classica, la penultima tappa della 18a edizione del Tour de Ski, il 24enne ha sfiorato il successo nello sprint finale, in cui è stato battuto da Erik Valnes e William Poromaa. Buon risultato anche per Beda Klee, che ha tagliato il traguardo in 14a posizione. In campo femminile doppietta svedese, con Linn Svahn davanti a Frida Karlsson. Miglior elvetica Désirée Steiner con il 16o posto.

