Nadine Fähndrich KEY

C'è anche un bel po' di sfortuna nel mancato accesso da parte di Nadine Faehndrich e Valerio Grond alla finalissima dello sprint di Davos, quarta tappa del Tour de Ski.

La 28enne lucernese non ha potuto fare la volata a causa della caduta di un'avversaria, mentre il 23enne grigionese è rimasto fuori per la miseria di 15 centesimi. Si sono fermati al penultimo atto anche Alina Meier e Janik Riebli. I successi non sono sfuggiti a alla svedese Linn Svahn e al francese Lucas Chanavat, entrambi già vittoriosi all'esordio a Dobbiaco.

Swisstxt