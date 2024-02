Jasmine Flury Keystone

La squadra svizzera avrà una freccia in meno al proprio arco per la tappa di Coppa del Mondo della Val di Fassa, dove tra sabato e domenica sono in programma due super G.

Infortunatasi al ginocchio destro nella seconda discesa di Crans-Montana, Jasmine Flury è infatti costretta a gettare la spugna per l’appuntamento sulle Dolomiti.

