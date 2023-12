KEY

Nel secondo giorno di allenamento a St.

Moritz è stata ancora Michelle Gisin a far registrare il miglior tempo tra le sciatrici elvetiche. L’obvaldese ha chiuso in sesta piazza la prova odierna, staccata di 0»58 dall’austriaca Nina Ortlieb che è risultata la più veloce in 1’29»21. Più lontana Lara Gut-Behrami, che ha chiuso l’allenamento in 28a posizione con un ritardo di 1»55. Davanti a lei nella top 10 sono giunte pure le altre rossocrociate Delia Durrer (9a a 0»80) e Corinne Suter (10a a 0»81), mentre ha terminato la prova 12a Jasmine Flury (a 0"84).

Swisstxt