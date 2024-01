Lara Gut-Behrami KEY

Ampezzo con due libere e un super G.

La Coppa del Mondo femminile questo weekend vivrà l’atteso appuntamento di Cortina d’ Nel primo allenamento di discesa sulla sempre spettacolare Olimpia delle Tofane a stabilire il miglior tempo è stata la francese Laura Gauché. Per quanto riguarda le elvetiche, in tre si sono piazzate nella top 10, completata poi da italiane e austriache: la migliore è stata Corinne Suter, sesta a 1"33, seguita da Jasmine Flury (+1"62) e Lara Gut-Behrami (+1"82). Mikaela Shiffrin dal canto suo non ha per nulla forzato, chiudendo a 4"29 dalla transalpina.

Swisstxt