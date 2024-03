Lara Gut-Behrami si nasconde nel primo allenamento di discesa a Saalbach Keystone

Gut-Behrami si nasconde a Saalbach.

La ticinese ha giocato un po’ con le carte coperte nel 1o allenamento in vista della discesa di sabato, chiudendo a più di 2 secondi da Weidle. Hütter e Venier hanno invece tirato linee veloci chiudendo nelle prime posizioni. Senza rischi le prove di Nufer e Gisin, mentre Hählen, che puntava al rientro, ha deciso dopo la ricognizione di tornare a casa. Tra gli uomini ha spinto forte Sarrazin (2o dietro a Rogentin), che ha lanciato un chiaro segnale a Odermatt (nelle retrovie) per la lotta per la coppetta di specialità.

Swisstxt