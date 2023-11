Holdener KEY

Sulle nevi statunitensi di Killington Wendy Holdener ha festeggiato il suo primo podio stagionale, piazzandosi terza nello slalom.

La gara è stata vinta dalla beniamina di casa Mikaela Shiffrin, al 90o sigillo in Coppa del Mondo, aggiudicatasi per 0"33 il duello con la rivale Petra Vlhova. Quarta dopo la prima prova, la svittese sul secondo tracciato ha saputo mantenere i nervi saldi, chiudendo alla fine con 1"37 di distacco dalla vincitrice. Tra le rossocrociate si sono messe in evidenza pure Michelle Gisin, che ha chiuso con un incoraggiante 6o posto, e Camille Rast, 12a dopo un bel recupero.

Swisstxt