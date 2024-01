Caduta terrificante Imago

Vittima di una bruttissima caduta sabato durante la discesa del Lauberhorn, Aleksander Kilde è già stato operato all’ospedale di Berna.

La Federazione norvegese ha comunicato che il 31enne non ha riportato fratture, come si era inizialmente temuto, ma si è procurato la lussazione di una spalla e un taglio a un polpaccio, oltre a diverse forti contusioni. I tempi di recupero non sono ancora noti.

Swisstxt