Yule non è riuscito a conquistare la terza vittoria nello slalom di Kitzbuehel dopo le edizioni del 2020 e del 2023, ma è comunque salito per la quarta volta sul podio, concludendo al terzo posto come nel 2018.

L’elvetico si è dovuto inchinare solo a uno straordinario Strasser, autore del miglior tempo sul secondo tracciato dopo non esserci riuscito sul primo solo per un errore, e allo svedese Jakobsen, il migliore al mattino.

3 svizzeri nella top 10

Nella top 10 sono entrati anche gli altri due svizzeri qualificati per la 2a manche, Meillard ottavo e Rochat decimo, nonostante le due posizioni perse.

