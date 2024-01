Ryoyu Kobayashi KEY

Dopo la parentesi Halvor Egner Granerud dello scorso anno, Ryoyu Kobayashi è tornato a conquistare la Tournée dei Quattro Trampolini, come già aveva fatto nel 2022 e nel 2019.

Nell'ultima tappa di Bischofshofen, esattamente come nelle tre precedenti, al giapponese è bastato il secondo posto alle spalle di Stefan Kraft per conquistare il successo finale davanti al tedesco Andreas Wellinger e all'austriaco vincitore in patria. Gregor Deschwanden si è confermato il miglior elvetico (23o), seguito da Simon Amman (32o) Reto Imhof (37o) e Killian Peier (51o).

Swisstxt