Troppa la neve caduta KEY

Sabato a Kvitfjell non andrà in scena la prevista discesa femminile, ma un super G.

Una nuova forte nevicata e la nebbia hanno portato all’annullamento anche del secondo allenamento e, come da regolamento, senza prove la gara non può essere disputata. La giuria ha allora deciso, meteo permettendo, di modificare il programma norvegese, che prevedeva già un super G domenica, recuperando uno dei due che erano stati annullati in Val di Fassa. Lara Gut-Behrami non perderà dunque ulteriori possibilità di allungare in CdM su Mikaela Shiffrin, che tornerà alle competizioni il prossimo weekend.

Swisstxt