L'ex stella dello sci Felix Neureuther racconta il suo incontro con Lara Gut-Behrami

Valon Behrami e Lara Gut-Behrami sono sposati dal 2018. Bild: KEYSTONE

L'ex sciatore tedesco Felix Neureuther elogia le prestazioni di Lara Gut-Behrami nel programma «Ski-Talk» del «Blick» e rivela di aver fatto ingelosire Valon Behrami quando si sono incontrati.

Hai fretta? blue News riassume per te Felix Neureuther crede che Lara Gut-Behrami vincerà la Coppa del Mondo generale prima della finale della stagione femminile a Saalbach.

Il 39enne ex corridore di sci elogia i risultati della svizzera «estremamente intelligente».

Neureuther rivela anche che una volta ha toccato Lara Gut-Behrami sulla spalla durante un incontro. Il marito Valon Behrami non ne fu entusiasta. Mostra di più

Nel fine settimana, Lara Gut-Behrami ha mancato la vittoria del piccolo globo nello slalom gigante per soli sette centesimi. Tuttavia, il risultato di Are rischia di rimandare solo il trionfo della sciatrice svizzera.

In vista del finale di stagione a Saalbach, per l'ex sciatore tedesco Felix Neureuther le cose sono chiare, e non solo nello slalom gigante: «Secondo me, vincerà la Coppa del Mondo generale», dice il 13 volte vincitore della Coppa del Mondo a «Ski-Talk» su «Blick».

«Valon non era così entusiasta»

Neureuther è impressionato dalle prestazioni della 32enne che, nonostante la sua «età avanzata come sciatrice», sta superando tutti. «È estremamente intelligente. Una sciatrice molto intelligente. Sa esattamente di cosa ha bisogno e quanto è necessario per stare davanti».

In un'intervista rilasciata all'esperto di sci del Blick Marcel Perren, il 39enne rivela anche di aver fatto ingelosire il marito di Gut-Behrami, l'ex internazionale Valon, durante un incontro. «Era una cena in un hotel di Sölden. Conoscevo Lara da moltissimo tempo», racconta Neureuther. «Le ho messo una mano sulla spalla e le ho chiesto: "Ehi Lara, stai bene?».

A quanto pare, questo non è piaciuto a Valon Behrami, anch'egli presente. «Non era molto entusiasta», ha confermato Neureuther quando gli è stato chiesto di parlarne.