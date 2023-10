Ricognizione

Tutto pronto per il 30esimo inizio di stagione di Coppa del Mondo a Sölden.

LA FIS ha infatti dato luce verde per la prima gara della stagione sciistica in programma il 28 ottobre per le donne (gigante) e il 29 per gli uomini (gigante) nella località austriaca.

Scacciate dunque le paure per la mancanza di neve sul ghiacciaio del Rettenbach viste le recenti anomale alte temperature.

