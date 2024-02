Loic Meillard KEY

Lo slalom di Palisades Tahoe non ha proposto nessun acuto da parte degli elvetici.

Il migliore è stato Meillard, l'unico che si è riscattato sul secondo tracciato: dal 17o rango ha rimontato per chiudere 9o nella gara vinta da Feller, al quarto successo stagionale nella specialità. Il 31enne austriaco, al sesto trionfo in CdM (tutti tra i paletti stretti), ha preceduto il francese Noël e il tedesco Strasser. Per quanto concerne gli altri svizzeri, il migliore della prima manche, Yule, è uscito nella seconda, mentre gli altri hanno chiuso nelle retrovie.

Swisstxt