Niels Hintermann sarà costretto a saltare tutta la stagione sugli sci a causa di una malattia.

Hai fretta? blue News riassume per te A Niels Hintermann è stato diagnosticato con un cancro ai linfonodi in fase iniziale durante un campo di allenamento in Cile.

Attualmente lo sciatore zurighese si sta concentrando sulla chemioterapia, mettendo lo sport in secondo piano, con l'obiettivo di riprendere gli allenamenti con la squadra il prossimo agosto.

Questa non è la prima volta che Hintermann salta una stagione; precedentemente ha dovuto fermarsi per un infortunio alla spalla e lo scorso inverno ha ottenuto solo un risultato significativo, vincendo la discesa libera di Kvitfjell. Mostra di più

«Il medico mi ha rassicurato che non c'è alcun pericolo per la mia vita», dice lo sciatore Niels Hintermann. Secondo il 29enne, inoltre, il cancro è stato individuato in una fase iniziale.

Durante il campo di allenamento in Cile, il fisioterapista ha notato l'ingrossamento dei linfonodi sul collo, motivo per cui sono stati avviati ulteriori esami. La diagnosi di cancro ai linfonodi è stata uno «shock», commenta lo zurighese.

Ora l'atleta si sta concentrando sulla chemioterapia. Lo sport è attualmente quasi l'ultima priorità, aggiunge. Dopo di che, l'obiettivo sportivo principale sarà quello di poter ricominciare a prepararsi con la squadra il prossimo agosto. Hintermann non sta però pensando di ritirarsi.

Non è la prima volta che è costretto a saltare una stagione

È la seconda volta che Hintermann è costretto a saltare un'intera stagione. Fra il 2017 e 2018 aveva dovuto rimanere e riposo forzato a causa di un infortunio alla spalla.

Lo scorso inverno il 29enne ha faticato a raggiungere tempi veloci. Si è piazzato tra i primi 10 solo quattro volte, e l'unico risultato di rilievo è stata la vittoria nella discesa libera di Kvitfjell alla fine della stagione, il suo terzo trionfo in Coppa del Mondo in carriera.

