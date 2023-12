Deschwanden KEY

Gregor Deschwanden ha conquistato il primo podio della sua carriera in Coppa del Mondo.

A Klingenthal il lucernese si è piazzato secondo, battuto solo dal padrone di casa Karl Geiger. Sesto dopo il primo balzo, il 32enne nel secondo tentativo è stato praticamente perfetto (146,5m) e ha recuperato 4 posizioni, inchinandosi al tedesco per soli 4,3 punti. Il podio è stato completato da Andreas Wellinger. Oltre all'exploit di Deschwanden, la squadra elvetica può gioire per la discreta prova offerta da Remo Imhof, Killian Peier e Simon Ammann, tutti capaci di qualificarsi per il 2o salto.

Swisstxt