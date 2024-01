Lara Gut-Behrami giunge sesta nella discesa di Zauchensee.

Ventiquattro ore dopo aver conquistato, in super G, il suo 80o podio in carriera, Lara Gut-Behrami non è riuscita a ripetersi nella discesa di Zauchensee. Due italiane sul podio, Goggia torna al successo.

La ticinese ha dovuto accontentarsi del sesto posto, staccata di 0"62 dalla vincitrice di giornata, Sofia Goggia.

L’italiana, tornata al successo in questa disciplina dopo quasi 11 mesi, ha preceduto di 0"10 Stephanie Venier e di 0"34 Mirjam Puchner e la connazionale Nicol Delago.

Buona prestazione della squadra svizzera

Anche se è mancato l'acuto, la Svizzera ha vissuto una giornata positiva grazie al piazzamento nella top 10 anche di Michelle Gisin, ottava (+0"70) e Priska Nufer (+1"11), decima. Undicesimo posto per Jasmine Flury, mentre Joana Hälen ha terminato in 17esima posizione.

Nulla da fare invece per Corinne Suter, uscita senza conseguenze nella parte bassa della gara.

Domenica, altro super-G

Domenica, sempre a Zauchensee si correrà un altro super-g. Il primo è stato vinto dall'austriaca Cornelia Hütter venerdì, mentre Gut-Behrami è salita sul terzo scalino del podio.