Il vallesano Daniel Yule festeggia sul podio dopo aver vinto la gara di slalom di Coppa del mondo maschile di sci alpino a Chamonix in Francia. KEYSTONE

Clamorosa rimonta e vittoria storica per Daniel Yule che, salvatosi dall'eliminazione nella prima manche per 5 centesimi, sul secondo tracciato ha superato tutti gli avversari per andare a imporsi nello slalom di Chamonix.

La giornata di gloria per Swiss-Ski è stata completata dal secondo posto di Loïc Meillard, per una stupenda doppietta rossocrociata che tra i paletti stretti mancava dal 1978.

Per il 30enne vallesano si tratta del settimo trionfo individuale della carriera in CdM. A completare il podio Clément Noël, primo al mattino ma al quale non è bastato 1"93 di vantaggio.

