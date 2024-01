Lena Häcki-Gross KEY

Lena Häcki-Gross ha centrato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di biathlon.

L'elvetica si è imposta con una grande prestazione nella 12,5km di Anterselva.

In Italia la 28enne è stata una delle uniche quattro atlete a chiudere senza errori nelle quattro sessioni di tiro, e con una buona prova sugli sci ha chiuso in 36'49"0 per precedere le due francesi Julia Simon (2 errori) e Lou Jeanmonnot (1 errore) di rispettivamente 20"2 e 31"4.

L'obvaldese in carriera era già salita in sei occasioni su un podio di Coppa del Mondo (due in individuale), chiudendo tre volte seconda e tre volte terza.

Swisstxt