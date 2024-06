Semifinali fioretto maschile Keystone

Scherma: Francia, Italia e Ungheria sono salite sul podio delle prove a squadre sia di fioretto maschile che di spada femminile, scambiandosi le posizioni.

A Basilea, i titoli continentali sono andati all’Italia per quanto riguarda le donne e alla Francia tra gli uomini, sconfitti entrambe le volte all’ultimo atto i magiari. Quinto posto per il quartetto femminile svizzero. Equitazione: Prestazione non convincente in vista delle Olimpiadi per la Svizzera che si è classificata al settimo posto nella tappa della League of Nations di Rotterdam. La vittoria è andata alla Francia, davanti alla Svezia e alla Gran Bretagna.

