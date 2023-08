Instagram/Swissshoting

Ai Mondiali di Baku sono arrivate altre tre medaglie per la Svizzera nel tiro.

La più pregiata è stata sicuramente quella conquistata dal team rossocrociato formato da Guignard-Schnyder, Senti e Bertschi, che ha vinto la gara a squadre davanti a Norvegia e Germania. La zurighese Schnyder si è poi messa di nuovo al collo la medaglia d'argento nel tiro con carabina a 300m prone, come era successo al Cairo, arrendendosi per un punto a Romanczyk. Infine anche gli uomini sono riusciti a conquistare una medaglia come squadra. Dufaux, Bachmann e Greuter hanno infatti ottenuto il bronzo.

Swisstxt