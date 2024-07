Primo

Jorge Martin torna a respirare.

Dopo la pole per la gara di domenica, lo spagnolo ha fatto sua pure la prova sprint del GP di Germania. L'iberico ritrova così un successo che mancava da Le Mans (quindi da tre Gran Premi più tre gare sprint) e riallunga a +15 su un Francesco Bagnaia che si era avvicinato pericolosamente in classifica. Al Sachsenring l’italiano, partito fortissimo ma poi ripreso dal leader del Mondiale dopo due giri, si è dovuto accontentare della terza piazza dietro anche al portoghese Miguel Oliveira. Sesto posto per Marc Marquez.

