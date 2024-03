Bagnaia KEY

Dopo il terzo posto nella gara sprint, Jorge Martin ha scalato i gradini del podio vincendo il GP del Portogallo.

Allo spagnolo, partito dalla terza casella, è bastata la prima curva della gara per infilare sia Maverick Viñales (out nel finale per un problema al motore) che Enea Bastianini (scattato dalla pole), poi arrivato secondo davanti ad uno strepitoso Pedro Acosta. Il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia è stato protagonista di una caduta che ha coinvolto anche Marc Marquez ed è stato costretto al ritiro. In Moto2 si è imposto Daniel Holgado, mentre Noah Dettwiler ha chiuso 20o.

Swisstxt