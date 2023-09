Da non crederci Imago

Juan Sebastian Molano ha finalmente piazzato la zampata decisiva nella dodicesima frazione della Vuelta.

Già secondo a Tarragona, il colombiano ha mostrato una marcia in più rispetto alla concorrenza (su tutti Kaden Groves, scattato in ritardo e accontentatosi della seconda piazza) alzando le braccia al cielo a Saragozza. La dodicesima frazione non ha riscritto la classifica generale, in cui la maglia rossa Sepp Kuss ha mantenuto 0"26 su Marc Soler e 1'09» su Remco Evenepoel. Venerdì la corsa tornerà a fare sul serio: in programma il tappone che si concluderà sul Tourmalet.

