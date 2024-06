Adam yates freshfocus

87a edizione del Tour de Suisse.

Un’ottima prestazione nella cronometro conclusiva ha permesso ad Adam Yates di conquistare l’ Durante tutti i 15,7km che portavano da Aigle a Villars-sur-Ollon, il britannico ha curato il compagno di squadra all’UAE Joao Almeida, che è sì stato il più veloce nell’ottava e ultima tappa, ma non abbastanza per strappare la maglia gialla al collega giunto in seconda posizione (quarta doppietta consecutiva per i due). Con il 15o posto il poschiavino Matteo Badilatti si è rivelato il miglior elvetico nella generale.

