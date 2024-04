Schaeuble Ahumada KEY

anno a Szeged.

Oro l’anno scorso a Bled, oro quest’ Sulla scena europea Raphaël Ahumada e Jan Schaeuble non hanno davvero rivali: prova ne è il secondo titolo consecutivo nel 2 di coppia pesi leggeri, giunto al termine di una gara dominata davanti all'Italia. Non da meno l’impresa del 4 di coppia rossocrociato (Maurin Lange, Scott Baerlocher, Jonah Plock e Dominic Condrau), inchinatosi soltanto agli azzurri e in grado di strappare un argento inaspettato, davanti alla Polonia. La ticinese Ghiringhelli diventerà invece la prima vogatrice a rappresentare la Svizzera alle Paralimpiadi.

