Pelayo Sanchez ha messo la sua prima firma in un grande giro.

Lo spagnolo della Movistar si è infatti aggiudicato la sesta tappa del Giro d’Italia avendo la meglio in un arrivo a tre su Julian Alaphilippe e Lukas Plapp. In una frazione con partenza da Viareggio caratterizzata da tre tratti di sterrato (due utilizzati dalle Strade Bianche) si sono distinti sette corridori, poi rimasti in tre. Plapp per alcuni chilometri ha pure sfilato virtualmente la maglia rosa a Tadej Pogacar prima che il gruppo accelerasse. Lo sloveno resta leader davanti a Geraint Thomas.

