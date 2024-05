Xander Scheffler Keystone

In testa dal primo giorno con un giro record da 62 colpi (9 sotto il par), Xander Schauffele ha messo in bacheca il suo primo Major grazie alla vittoria nel PGA Championship.

A Louisville, in Georgia, lo statunitense è riuscito a gestire il prepotente ritorno del connazionale Bryson DeChambeau che, durante l’ultima tornata, lo ha raggiunto prima di cedere per un solo colpo di differenza (263 a 264). Arrestato venerdì per non essersi fermato a un blocco della polizia per la freta di dover scendere in campo, il numero uno al mondo Scottie Scheffler si è piazzato 8o con 271 punti.

