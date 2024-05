Ferma

Swisstxt

Ancora niente limite per gli Europei di Roma per Ajla Del Ponte. Al meeting di Basilea la ticinese ha chiuso le batterie dei 100m con il tempo di 11"36, migliorandosi di 3 centesimi rispetto alla prova di Zofingen ma restando ancora al di sotto del necessario (ovvero 11"24).

Per la 27enne ci saranno poi da verificare le condizioni fisiche, poiché in finale la losonese si è fermata dopo una sessantina di metri e non ha dunque voluto forzare ulteriormente.

Sabato resta in programma il meeting di San Gallo, ultima chance per provare ad andare a caccia del tempo utile.

