Qualificati

Nella notte sono state delineate in maniera completa le finali di Conference in NBA, con i due nomi mancanti.

Swisstxt

A ovest a sfidare i Dallas Mavericks saranno i Minnesota Timberwolves, che hanno superato in gara-7 i campioni in carica dei Denver Nuggets con il punteggio di 98-90. Per Edwards e soci sarà solo la seconda finale della Western Conference della storia (l’altra fu nel 2004, dove persero). Dall’altra parte il penultimo atto dei playoff metterà di fronte Boston Celtics e Indiana Pacers. Questi ultimi hanno superato in gara-7 i New York Knicks al MSG per 130-109.

Swisstxt