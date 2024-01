Natalie Maag Keystone

oro iridato ai Mondiali di slittino ad Altenmark.

Slittino: sono mancati appena 72 millesimi a Natalie Maag per conquistare l’ Quello della 26enne zurighese, battuta solo dalla 4 volte campionessa tedesca Julia Taubitz, è comunque da considerarsi un exploit. Nelle scorse due stagioni era infatti regolarmente tra le top ten ma non faceva parte delle migliori in assoluto. Fondo:è iniziato con un 6o e un 7o posto nella staffetta 4x5km mista il weekend dei fondisti elvetici a Goms, in Vallese. La prima squadra svizzera ha chiuso a 1'32"1 dai vincitori della Svezia, mentre il secondo team ha accumulato un ritardo di 1'37"9.

