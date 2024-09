Tadej Pogacar rsi.ch

Dopo la stagione che ho fatto, mi ero messo grande pressione per questa gara.

« Io e il mio team siamo arrivati qui per vincere – ha commentato il nuovo campione iridato Tadej Pogacar – E' stata una giornata incredibile». «Il piano non era di scattare a 100km dall'arrivo, ma di controllare la gara – ha poi spiegato lo sloveno – Non so a cosa stessi pensando, ma fortunatamente è andata bene così». «Il più forte ha vinto – ha invece detto Stephan Kueng – La gara è stata molto dura e il circuito era perfetto per un attacco da lontano, ma in pochi avrebbero potuto fare come Pogacar».

