Vittorioso

Bagnaia cala il tris al Mugello.

Swisstxt

Il campione del mondo della Ducati (per l'occasione con livrea azzurra) ha ottenuto il terzo successo di fila su questa pista, come pure il quarto in stagione che lo porta a -18 da Martin. L'italiano ha preso la testa alla prima curva e non l'ha più mollata, mentre il rivale spagnolo (che partiva in pole) alla fine è stato beffato pure da Bastianini. Quarto Marquez. Ridotte a livello di lunghezza le gare della altre due classi per un incidente avvenuto dopo pochi minuti in Moto3. A trionfare in Moto2 è stato Roberts, mentre in Moto3 il solito Alonso

