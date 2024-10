Bagnaia KEY

In pole position per la prima volta in carriera in MotoGP, il 20enne Acosta è caduto sul più bello nella gara sprint.

Scattato davanti a Bagnaia – vincitore di giornata nonché al terzo successo consecutivo in una sprint – e Vinales, il rookie spagnolo ha perso il controllo in una curva a quattro giri dal termine. A completare il podio sono stati Bastianini e M. Marquez mentre dal canto suo Martin – scattato dall’11a piazza – ha chiuso in quarta posizione. Per quanto riguarda la classe di mezzo, a partire davanti a tutti sarà Dixon mentre in Moto3 Ortola.

