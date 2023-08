Non si sente pronto a livello fisico Imago

Basket: il Mondiale di basket, al via tra due settimane nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia, ha perso un'altra delle sue stelle dopo il serbo Nikola Jokic.

Giannis Antetokounmpo ha infatti annunciato su Instagram che non difenderà i colori della Grecia nel torneo iridato, del quale doveva essere uno dei protagonisti.

Il 28enne dei Milwaukee Bucks ha spiegato che, messo alla prova dalla stagione NBA, non è pronto per competere al livello richiesto per partecipare a un Mondiale.

