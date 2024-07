Proviene dall'Iraklis Salonicco Riva Basket

Basket: il Riva ha ingaggiato per la prossima stagione la statunitense Tina Stephens, di ruolo centro, ma in grado di giocare anche come esterna.

Swisstxt

Lo scorso campionato la 25enne ha giocato in Grecia nell’Iraklis Salonicco, formazione che milita nel massimo campionato ellenico, ottenendo la media di 12 punti, 9,2 rimbalzi, 1,5 assist e altrettante stoppate a partita.

Swisstxt